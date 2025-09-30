Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый постер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо — фильм выходит 7 ноября

Новый постер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо — фильм выходит 7 ноября
Комментарии

Создатели фильма «Франкенштейн» опубликовали новый постер проекта, а также сообщили, что полноценный трейлер картины выйдет в среду, 1 октября.

Экранизация культовой истории от режиссёра Гильермо дель Торо («Хоббит», «Хранители снов») выйдет на экраны уже 7 ноября.

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать одноимённое произведение много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».

Материалы по теме
Фото
Netflix показал мрачные кадры фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — выход 7 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android