Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская HOTU с n0rb3r7 вышла во вторую стадию ESL Pro League 22 по CS 2

Российская HOTU с n0rb3r7 вышла во вторую стадию ESL Pro League 22 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

ENCE уступила HOTU в третьем раунде первой стадии ESL Pro League Season 22. Встреча завершилась со счётом 2:0 (13:4 на Dust 2 и 13:8 на Ancient).

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 1
30 сентября 2025, вторник. 11:30 МСК
HOTU
Окончен
2 : 0
ENCE

Благодаря победе состав Давида n0rb3r7 Даниеляна вышел на статистику 3-0 и первым прошёл во вторую стадию турнира. Она пройдёт с 4 по 8 октября, подробнее расписание появится позже.

Выход во вторую стадию также прокомментировал аналитик Алексей OverDrive Бирюков:

N0rb3r7 — один из самых недооценённых игроков в СНГ. То, как Virtus.pro пытается похоронить его карьеру, — это грустно. Приходится через HOTU напоминать, кто пару лет назад выигрывал мейджор!

Напомним, что n0rb3r7 выступает за HOTU на правах аренды из Virtus.pro с августа этого года.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Участие принимают 24 команды, который сражаются за призовой фонд в размере $ 400 тысяч.

Материалы по теме
Российская Virtus.pro не сыграет на ESL Pro League 22 — игроков развернули на границе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android