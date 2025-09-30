Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российская HOTU с n0rb3r7 вышла во вторую стадию ESL Pro League 22 по CS 2

ENCE уступила HOTU в третьем раунде первой стадии ESL Pro League Season 22. Встреча завершилась со счётом 2:0 (13:4 на Dust 2 и 13:8 на Ancient).

Благодаря победе состав Давида n0rb3r7 Даниеляна вышел на статистику 3-0 и первым прошёл во вторую стадию турнира. Она пройдёт с 4 по 8 октября, подробнее расписание появится позже.

Выход во вторую стадию также прокомментировал аналитик Алексей OverDrive Бирюков:

N0rb3r7 — один из самых недооценённых игроков в СНГ. То, как Virtus.pro пытается похоронить его карьеру, — это грустно. Приходится через HOTU напоминать, кто пару лет назад выигрывал мейджор!

Напомним, что n0rb3r7 выступает за HOTU на правах аренды из Virtus.pro с августа этого года.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Участие принимают 24 команды, который сражаются за призовой фонд в размере $ 400 тысяч.