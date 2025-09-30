Футбольный симулятор EA Sports FC 26 стал лидером продаж в Steam за неделю
Сразу после релиза футбольный симулятор EA Sports FC 26 занял первое место в недельном чарте игр Steam за период с 23 по 30 сентября. На второй строчке расположилась ещё одна новинка — хоррор Silent Hill f.
В топ-10 по итогам недели также попали Hades 2, Sonic Racing: CrossWorlds и предзаказ Battlefield 6, которая выйдет в ноябре. При этом одну из верхних позиций в списке сохраняет Dying Light: The Beast.
Чарт продаж Steam со 23 по 30 сентября:
- EA Sports FC 26 (новинка);
- Silent Hill f (новинка);
- Dying Light: The Beast;
- Battlefield 6 (предзаказ);
- Hades 2 (новинка);
- Borderlands 4;
- Megabonk;
- Sonic Racing: CrossWorlds (новинка);
- Cyberpunk 2077;
- Dead by Daylight.
Комментарии