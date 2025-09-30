Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Главная Чемп.Play Новости

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 стал лидером продаж в Steam за неделю

Футбольный симулятор EA Sports FC 26 стал лидером продаж в Steam за неделю
Комментарии

Сразу после релиза футбольный симулятор EA Sports FC 26 занял первое место в недельном чарте игр Steam за период с 23 по 30 сентября. На второй строчке расположилась ещё одна новинка — хоррор Silent Hill f.

В топ-10 по итогам недели также попали Hades 2, Sonic Racing: CrossWorlds и предзаказ Battlefield 6, которая выйдет в ноябре. При этом одну из верхних позиций в списке сохраняет Dying Light: The Beast.

Чарт продаж Steam со 23 по 30 сентября:

  1. EA Sports FC 26 (новинка);
  2. Silent Hill f (новинка);
  3. Dying Light: The Beast;
  4. Battlefield 6 (предзаказ);
  5. Hades 2 (новинка);
  6. Borderlands 4;
  7. Megabonk;
  8. Sonic Racing: CrossWorlds (новинка);
  9. Cyberpunk 2077;
  10. Dead by Daylight.
Новости. Чемп.Play
