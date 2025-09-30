Первый сезон Battlefield 6 начнётся 28 октября — детали обновления

Разработчики шутера Battlefield 6 раскрыли подробности о первом сезоне. Он начнётся 28 октября и будет разделён на три этапа.

Первая часть станет доступна сразу, затем обновления с новыми контентом выйдут 18 ноября и 9 декабря. Игроков ждут две новые карты, шесть новых стволов, два временных режима и одна изменённая карта.

Фото: Electronic Arts

По слухам, вместе с первым сезоном 28 октября также выйдет режим «королевской битвы».

Релиз сюжетной части состоится уже 10 октября. События Battlefield 6 развернутся в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран.