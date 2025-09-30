Российский блогер Wylsacom презентовал iPad Pro с чипом M5 — на месяц раньше самой Apple

Известный российский техноблогер Валентин Wylsacom Петухов опубликовал ролик, в котором распаковал и показал возможности нового планшета iPad Pro с процессором M5.

Официально Apple даже не анонсировали устройство — вероятно, его официальная презентация пройдёт в октябре или ноябре. Сам Wylsacom заявил, что iPad Pro ему «подкинул из кустов какой-то странный тип».

Видео доступно в группе Wylsacom во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wylsacom.

Год назад техноблогер таким же образом первым в мире сделал обзор на MacBook Pro M4. Судя по всему, один из поставщиков блогера предоставляет ему устройства задолго до презентации американской компании.