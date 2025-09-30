Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский блогер Wylsacom презентовал iPad Pro с чипом M5 — на месяц раньше самой Apple

Российский блогер Wylsacom презентовал iPad Pro с чипом M5 — на месяц раньше самой Apple
Комментарии

Известный российский техноблогер Валентин Wylsacom Петухов опубликовал ролик, в котором распаковал и показал возможности нового планшета iPad Pro с процессором M5.

Официально Apple даже не анонсировали устройство — вероятно, его официальная презентация пройдёт в октябре или ноябре. Сам Wylsacom заявил, что iPad Pro ему «подкинул из кустов какой-то странный тип».

Видео доступно в группе Wylsacom во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wylsacom.

Год назад техноблогер таким же образом первым в мире сделал обзор на MacBook Pro M4. Судя по всему, один из поставщиков блогера предоставляет ему устройства задолго до презентации американской компании.

Материалы по теме
Популярный российский блогер Wylcasom презентовал MacBook Pro M4 раньше самой Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android