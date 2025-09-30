Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 3. Стрим B
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Новости

Вышел трейлер комедийного сериала «Нам покер» с Сашей Бортич — премьера 23 октября

Вышел трейлер комедийного сериала «Нам покер» с Сашей Бортич — премьера 23 октября
Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер комедии «Нам покер». Сериал стартует на площадке 23 октября.

Сюжет расскажет о трёх приятелях, которые открывают у себя в квартире покерный клуб. Подпольный бизнес приносит неплохую прибыль, пока среди клиентов не оказывается сотрудник правоохранительных органов.

Видео доступно в группе Wink во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wink.

В съёмках приняли участие Александра Бортич, Даша Верещагина, Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов и Арина Нестерова. Режиссёр выступил Рустам Ильясов, известный по работе над сериалом «Трудные подростки».

