Завершились съёмки пятого, последнего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix

Издание Redanian Intelligence сообщило о завершении съёмочного процесса сериала «Ведьмак» — пятый сезон станет для экранизации Netflix последним.

Информацию подтвердила актриса Фрейи Аллан, сыгравшая Цири.

Это снимок с моего первого съёмочного дня, а сегодня был мой последний. 7 лет, пять сезонов.

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года и в течение длительного времени не выпускали его — он выйдет на стриминговом сервисе Netflix 30 октября. Производство пятого сезона сериала стартовало в феврале 2025 года, дата релиза пока не сообщается.

Ранее стало известно, что бюджет Netflix на вселенную «Ведьмака» приблизился к $ 1 млрд.

