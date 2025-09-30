Постер второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix — премьера в 2026 году
Онлайн-кинотеатр Netflix представил свежий постер второго сезона «Ван Писа» — продолжение сериала по культовой аниме-вселенной выйдет в 2026 году.
Второй сезон расскажет о путешествии знаменитой команды по опасному течению Гранд Лайн.
Сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Первый сезон шоу с живыми актёрами вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей — на агрегаторе IMDB проект получил оценку 8,3/10.
Из-за этого «Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось.
