Авторы ChatGPT представили Sora 2 — новую версию нейросети для генерации видео

Авторы ChatGPT представили Sora 2 — новую версию нейросети для генерации видео
Компания OpenAI представила Sora 2 — новую версию генеративной модели, которая умеет создавать видео по текстовому описанию. Это более продвинутая версия прошлой модели, которая создавала качественные ролики по короткому описанию.

Видео доступно на YouTube-канале OpenAI. Права на видео принадлежат OpenAI.

Во второй версии Sora разработчики чат-бота ChatGPT сделали упор в продвинутый редактор и реалистичность генерируемого контента. Пользователи могут в том числе создавать ролики со своим участием.

Сейчас Sora 2 доступна для скачивания на iOS по приглашениям пользователям ChatGPT Pro. Сперва программу протестируют в США и Канаде, после чего её смогут запустить и жители других стран.

Нейросеть Sora умеет моделировать геймплей Minecraft и другие миры видеоигр
