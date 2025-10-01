Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» не выйдет в онлайне в 2025 году

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» не выйдет в онлайне в 2025 году
Комментарии

Представители компании Crunchyroll заявили, что «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» выйдет в онлайне, то есть на стриминговых сервисах, лишь в 2026 году. В этом году ждать проект в Сети не стоит.

Такое решение вызвано тем, что «Бесконечный замок» стал седьмым самым кассовым фильмом 2025 года, сборы которого уже перевалили аж за $ 616 млн.

Сходите на фильм в кино, потому что кинотеатр — единственное место, где вы сможете посмотреть его в 2025 году. Больше нигде не посмотреть.

В Crunchyroll уверены, что лента ещё соберёт приличную кассу в прокате, поэтому выпускать на стриминги её явно рано.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android