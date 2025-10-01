«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» не выйдет в онлайне в 2025 году
Представители компании Crunchyroll заявили, что «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» выйдет в онлайне, то есть на стриминговых сервисах, лишь в 2026 году. В этом году ждать проект в Сети не стоит.
Такое решение вызвано тем, что «Бесконечный замок» стал седьмым самым кассовым фильмом 2025 года, сборы которого уже перевалили аж за $ 616 млн.
Сходите на фильм в кино, потому что кинотеатр — единственное место, где вы сможете посмотреть его в 2025 году. Больше нигде не посмотреть.
В Crunchyroll уверены, что лента ещё соберёт приличную кассу в прокате, поэтому выпускать на стриминги её явно рано.
