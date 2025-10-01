Apple отнесла iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 к винтажным устройствам

Список винтажных устройств Apple активно пополняется, так как недавно компания причислила к ним iPhone 11 Pro Max и смарт-часы Watch Series 3.

Однако iPhone 11 Pro в этот список пока не попал. Это говорит о том, что Apple продолжала поставлять эту модель избранным сторонним продавцам в течение более длительного времени.

Apple считает устройство винтажным, если с момента прекращения его продажи компанией прошло более пяти лет. Apple и авторизованные сервисные центры Apple могут предлагать ремонт винтажных устройств, но только в том случае, если запчасти ещё доступны.

Что касается Apple Watch Series 3, они были выпущены в сентябре 2017 года и оставались доступным бюджетным вариантом вплоть до сентября 2022 года.