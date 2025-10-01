Дуэйн Джонсон рассказал, как фильм «Крушащая машина» вывел его из зоны комфорта
Актёр Дуэйн Джонсон рассказал, что благодаря съёмкам в фильме «Крушащая машина» он смог вывести себя из зоны комфорта и сыграть в чём-то, в чём до этого не снимался.
В качестве комфортных для себя проектов актёр назвал «Моану» и «Джуманджи», но ему хотелось попробовать что-то новое и необычное для себя.
«Джуманджи» и «Моана», которых я обожаю — это зона комфорта, в которой я находился какое-то время. Но мне хотелось выбраться из этой зоны комфорта. Я хотел попытаться сделать что-то другое, нырнуть в это с головой.
Мировая премьера «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном в главной роли состоится уже 3 октября.
