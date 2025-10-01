Фильм «Заклятие 4» выйдет в онлайне 7 октября, а не 21-го числа

Сайт DVD's Release Dates обновил данные о выходе «Заклятия 4» в цифре. Вместо 21 октября фильм, похоже, хотят выпустить в онлайне 7-го числа. Судя по всему, хоррор хотят как можно раньше выпустить на зарубежных стримингах.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Это дело позиционируется как последнее, хотя реальные Эд и Лоррейн Уоррены после семьи Смерл занимались и другими расследованиями паранормального.

«Заклятие 4» стало самым кассовым фильмом ужасов 2025 года, собрав в прокате более $ 400 млн и обойдя даже успешных «Грешников» Райана Куглера (у них сборы составляют $ 366 млн).