Рами Малек и Эбон Мосс-Бакрак сыграют в фильме о художнике

Рами Малек и Эбон Мосс-Бакрак сыграют в фильме о художнике
Издание Variety сообщило, что Эбон Мосс-Бакрак, Рами Малек, Том Стёрридж и Ребекка Холл сыграют вместе в фильме The Man I Love.

Действие картины развернётся в оживлённом Нью-Йорке конца 80-х годов. Малек сыграет Джимми Джорджа, художника из центра города, живущего «в необыкновенный период между тяжёлой болезнью и смертью, когда ещё возможны красота и любовь».

Сценарий написали Сакс и Маурисио Закариас. Режиссёром выступает Айра Сакс. Съёмочный процесс ленты должен стартовать уже сегодня.

Дату выхода картины в прокат не называют, как и не раскрывают дополнительные сюжетные подробности, в том числе о героях.

