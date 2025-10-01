Рами Малек и Эбон Мосс-Бакрак сыграют в фильме о художнике
Издание Variety сообщило, что Эбон Мосс-Бакрак, Рами Малек, Том Стёрридж и Ребекка Холл сыграют вместе в фильме The Man I Love.
Действие картины развернётся в оживлённом Нью-Йорке конца 80-х годов. Малек сыграет Джимми Джорджа, художника из центра города, живущего «в необыкновенный период между тяжёлой болезнью и смертью, когда ещё возможны красота и любовь».
Сценарий написали Сакс и Маурисио Закариас. Режиссёром выступает Айра Сакс. Съёмочный процесс ленты должен стартовать уже сегодня.
Дату выхода картины в прокат не называют, как и не раскрывают дополнительные сюжетные подробности, в том числе о героях.
