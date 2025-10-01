Скидки
Актёр Марк Руффало назвал победителя в битве между Суперменом и Халком

Актёр Марк Руффало, играющий Брюса Бэннера и Халка в киновселенной Marvel, высказался по поводу того, кто победит в битве: его персонаж или Супермен.

По мнению Руффало, однозначным победителем в драке вышел бы Халк. Актёр объяснил, что сила Халка растёт вместе с его гневом. Теоретически, чем сильнее злится Халк, тем он становится мощнее, что делает его потенциально неуязвимым.

Также Руффало рассказал, что Халка в драке вряд ли победит даже Красный Халк.

Никто не может победить Халка. Даже Красный Халк. Даже Супермен.

По словам актёра, Халк — это не только грубая сила, но и стойкость, и упорство, то есть качества, которые могут сделать его грозным противником даже для такого могущественного существа, как Супермен.

