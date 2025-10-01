Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
14:30 Мск
Межсезонье с Сорвиголовой стартует в Marvel Rivals 10 октября

NetEase объявила, что сезон 4,5 в Marvel Rivals (межсезонье) стартует 10 октября. В этот день в супергеройском соревновательном экшене появится Сорвиголова в роли атакующего героя.

Авторы отмечают, что геймплей за Сорвиголову подразумевает акцент на ловкости и динамичности и сражение с врагами в ближнем бою. Помимо нового персонажа, в Marvel Rivals появится свежий режим, но его подробности пока не раскрывают — детали режима раскроют 17 октября.

Также игроков ждёт много новых косметических предметов, в том числе в тематике Хэллоуина, а ещё изменения в балансе и правки в некоторых командных способностях.

Видео разработчиков о сезоне 4,5

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

