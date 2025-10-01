Завершились съёмки фильма «Не одна дома 3» с Миланой Хаметовой

Компания «Атмосфера кино» объявила о завершении съёмок фильма «Не одна дома 3». Они продлились примерно полтора месяца, а премьера ленты запланирована на 21 мая 2026 года.

Сюжет третьей части развернётся на школьном выпускном. Главная героиня прошлых фильмов Маша вновь встретится с коварной Няней и её новым союзником — аферистом Антоном. Маше вместе с друзьями предстоит снова остановить злодейку и спасти выпускной.

Главные роли вновь сыграют Милана Хаметова («Супер Лайк Шоу»), Давид Манукян («Наследники и самозванцы») и Марк Малик-Мурашкин («Соловей против Муромца»). Режиссёром выступит Митрий Семёнов-Алейников — автор предыдущих частей «Не одна дома».