Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Не одна дома 3 (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Завершились съёмки фильма «Не одна дома 3» с Миланой Хаметовой
Комментарии

Компания «Атмосфера кино» объявила о завершении съёмок фильма «Не одна дома 3». Они продлились примерно полтора месяца, а премьера ленты запланирована на 21 мая 2026 года.

Сюжет третьей части развернётся на школьном выпускном. Главная героиня прошлых фильмов Маша вновь встретится с коварной Няней и её новым союзником — аферистом Антоном. Маше вместе с друзьями предстоит снова остановить злодейку и спасти выпускной.

Главные роли вновь сыграют Милана Хаметова («Супер Лайк Шоу»), Давид Манукян («Наследники и самозванцы») и Марк Малик-Мурашкин («Соловей против Муромца»). Режиссёром выступит Митрий Семёнов-Алейников — автор предыдущих частей «Не одна дома».

Материалы по теме
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android