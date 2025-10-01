Вышел сериал «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским — все эпизоды уже доступны

1 октября состоялась премьера сериала «Бар «Один звонок». Новое шоу с Данилой Козловским уже вышло — все семь эпизодов можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion.

Сериал рассказывает историю следователя Андрея Морозова, который занимается поисками Вити, пропавшего сына своей жены. Все улики ведут Морозова к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен, не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим.

Главные роли в проекте также сыграли Александр Ильин мл. («Интерны»), Кай Гетц («Пророк: История Александра Пушкина»), Оксана Акиньшина («Сёстры») и другие актёры. Режиссёром выступил Сергей Филатов («Урок»).