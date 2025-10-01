Скидки
Сериал Чёрное облако, 2-й сезон (2025) — дата выхода, трейлер, сюжет, актёры

Второй сезон сериала «Чёрное облако» выйдет осенью — дебютный трейлер
Онлайн-кинотеатр Okko представил первый тизер второго сезона сериала «Чёрное облако». Шоу вернётся на экраны уже этой осенью, точную дату выхода назовут позже.

События второго сезона развернутся спустя полгода после финала первого. Оксана живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра и не помнит о том, что натворила. Девушка смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для неё, что эта способность, видимо, передалась её дочери. Задача Оксаны ― вспомнить всё, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины или попытаться помочь своей дочери.

К главным ролям вернулись Марьяна Спивак, Кирилл Кяро и Мария Мацель. Шоураннером, сценаристом и продюсером проекта снова стала Дарья Грацевич, а режиссёрское кресло снова занял Карен Оганесян.

