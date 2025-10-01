Скидки
Сборы военной драмы «Август» превысили 300 млн рублей
1 октября сборы фильма «Август» в российском прокате достигли 300 млн рублей. Это произошло на седьмой день проката — премьера военной драмы состоялась 25 сентября. Сейчас картина лидирует в российских чартах вместе с мистической драмой «Дракула» Люка Бессона.

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Беларуси. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).

