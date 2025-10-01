Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы SOMA и Amnesia показали тизер своей новой игры в отеле Samsara

Авторы SOMA и Amnesia показали тизер своей новой игры в отеле Samsara
Аудио-версия:
Комментарии

В конце сентября студия Frictional Games внезапно выпустила патч для культового хоррора SOMA. В нём в игру добавили «подозрительные письма», которые в итоге привели фанатов на официальный сайт вымышленного отеля Samsara.

Спустя неделю фанаты также обнаружили на сайте полноценный тизер будущего проекта от шведских разработчиков. В тизере можно увидеть некоторые интерьеры той самой гостиницы без каких-либо подробностей.

Видео доступно на YouTube-канале Frictional Games. Права на видео принадлежат Frictional Games.

В описании к ролику авторы поблагодарили фанатов за участие в обнаружении тизера и заявили, что готовят свой новый проект совместно с издательство Kepler (оно издавало недавние Clair Obscur: Expedition 33 и Rematch). Судя по всему, подробности новой игры от авторов SOMA и Amnesia появятся в ближайшее время.

Материалы по теме
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android