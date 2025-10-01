Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Начались съёмки комедии «Между нами, девочками» со стэндап-актрисами

Кинокомпании «Киноцех» и «Вольга» объявили о старте производства фильма «Между нами, девочками». Съёмки комедии продлятся несколько месяцев, после чего картина выйдет в кинотеатрах России.

Сюжет ленты расскажет историю трёх подруг – Найки, Жени и Алисы. Однажды они отправляются в традиционный SPA-уикенд, чтобы отдохнуть от рутинного быта, семейных ролей и своих свекровей. Планы рушатся, когда неожиданно к ним присоединяется будущая свекровь Найки Маргарита Павловна, а побег трёх подруг от реальности и быта превращается в настоящую проверку дружбы.

Главные роли в будущей комедии сыграют популярные стэндап-актрисы Алиса Дударева, Найка Казиева, Маргарита Родина и Екатерина Моргунова. Режиссёром выступит Влад Богуш («На деревню дедушке»).

