Вышел трейлер спецвыпуска «Гриффинов» в честь Хэллоуина — премьера 6 октября

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер спецвыпуска мультсериала «Гриффины». Эпизод в честь Хэллоуина выйдет 6 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Специальная серия получила название A Little Fight Music («Маленькая музыка для боя»). По сюжету Брайан и Стью поняли, что для Хэллоуина уже не выходит качественных песен. Они решают записать свой хит. Параллельно остальные члены семьи Гриффинов выясняют, что будет, если нарушить традиционное выпрашивание сладостей «кошелёк или жизнь».

Спецвыпуск выйдет отдельно от 24-го сезона мультсериала, который начнёт транслироваться на канале Fox в 2026 году. До этого по Гриффинам также планируют выпустить рождественскую серию.