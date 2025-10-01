Мадс Миккельсен сыграет главную роль в фантастическом триллере «Ами»

Издание Deadline сообщило, что знаменитый актёр Мадс Миккельсен («Ганнибал») сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере Ami («Ами»). Дата выхода картины пока неизвестна.

Сюжет картины расскажет об астронавте, корабль которого падает на неизвестную планету. Он остаётся одни, вместе с продвинутым роботизированным компаньоном. Вместе они должны будут выжить в инопланетной среде.

Компаньона с искусственным интеллектом озвучит Дайан Крюгер («Бесславные ублюдки»). Режиссёром выступит Фернандо Сюрман, для которого «Ами» станет дебютным полнометражным фильмом. Съёмки картины уже проходят в Испании.