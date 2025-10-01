Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мадс Миккельсен сыграет главную роль в фантастическом триллере «Ами»

Мадс Миккельсен сыграет главную роль в фантастическом триллере «Ами»
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что знаменитый актёр Мадс Миккельсен («Ганнибал») сыграет главную роль в научно-фантастическом триллере Ami («Ами»). Дата выхода картины пока неизвестна.

Сюжет картины расскажет об астронавте, корабль которого падает на неизвестную планету. Он остаётся одни, вместе с продвинутым роботизированным компаньоном. Вместе они должны будут выжить в инопланетной среде.

Компаньона с искусственным интеллектом озвучит Дайан Крюгер («Бесславные ублюдки»). Режиссёром выступит Фернандо Сюрман, для которого «Ами» станет дебютным полнометражным фильмом. Съёмки картины уже проходят в Испании.

О другом популярном фильме:
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Надувательство с Леонардо Ди Каприо: обзор фильма «Битва за битвой»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android