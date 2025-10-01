Онлайн Dota 2 в сентябре обновил шестилетний рекорд

Сентябрь стал знаковым месяцем для Dota 2 — игра показала лучший средний онлайн за последние шесть лет. По данным Steam Charts, в среднем в клиенте находились 580,8 тыс. пользователей, что на 9,1% выше показателя августа. В последний раз больший результат фиксировался в марте 2019-го.

Пиковый онлайн в сентябре достиг 953,8 тыс. игроков, что стало рекордом за последние три года. Более высокий показатель был лишь в ноябре 2022-го, когда число одновременных пользователей превышало 990 тыс.

Статистика онлайна Фото: Steamcharts.com

Рост интереса к игре совпал с проведением The International 2025 в Германии. Турнир сопровождался бесплатным компендиумом, позволившим фанатам заработать редкие арканы и предметы Immortal, что заметно увеличило активность сообщества.