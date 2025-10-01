«Это не то, чем можешь заниматься без последствий»: YEKINDAR об изнурительном графике CS 2

Рифлер FURIA Марэкс YEKINDAR Галинскис раскритиковал плотный календарь турниров по CS 2. В интервью он отметил, что постоянные перелёты, смена часовых поясов и нагрузка на организм делают жизнь профессиональных игроков нездоровой:

Я считаю, что он вообще не полезен. Потому что топовые команды могут позволить себе скипнуть один из турниров. Есть многие ивенты, на которые, например, не поедут Vitality или Falcons… Все тир-1 команды понимают, насколько это нездоровая жизнь.

YEKINDAR добавил, что не способен изменить систему и старается лишь укреплять тело и психологическое состояние, чтобы выдерживать давление. Игрок выступает за FURIA и в последние годы считается одним из лучших рифлеров сцены.