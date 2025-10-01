Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Благодарен, что меня так быстро продали»: Jame — о расставании с Virtus.pro CS

«Благодарен, что меня так быстро продали»: Jame — о расставании с Virtus.pro CS
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан PARIVISION Джами Jame Али поделился мыслями о своём уходе из Virtus.pro. В интервью «Киберу» игрок подчеркнул, что у него нет негативных эмоций к бывшей организации и он считает критику в её адрес необоснованной:

Не скажу, что негативное. Обычные взаимоотношения, какие должны быть у игрока и организации. Это всего лишь часть моей жизни. Сейчас новая глава и новая жизнь.

Особо капитан выделил работу руководства Virtus.pro:

Я благодарен ей, что меня так быстро продали. Ничего, кроме позитива, я не могу сказать. Большая часть мнений в комьюнити неадекватная. Люди понятия не имеют, что происходит внутри.

Jame защищал цвета Virtus.pro более пяти лет, выиграл IEM Rio Major 2022 и получил MVP турнира. После ухода он присоединился к PARIVISION, где уже успел привести команду к победе на LanDaLan Majestic 3 и сохранить высокие шансы попасть на StarLadder Budapest Major 2025.

Jame — победитель!
PARIVISION выиграла LanDaLan #3 в Москве
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android