«Благодарен, что меня так быстро продали»: Jame — о расставании с Virtus.pro CS

Капитан PARIVISION Джами Jame Али поделился мыслями о своём уходе из Virtus.pro. В интервью «Киберу» игрок подчеркнул, что у него нет негативных эмоций к бывшей организации и он считает критику в её адрес необоснованной:

Не скажу, что негативное. Обычные взаимоотношения, какие должны быть у игрока и организации. Это всего лишь часть моей жизни. Сейчас новая глава и новая жизнь.

Особо капитан выделил работу руководства Virtus.pro:

Я благодарен ей, что меня так быстро продали. Ничего, кроме позитива, я не могу сказать. Большая часть мнений в комьюнити неадекватная. Люди понятия не имеют, что происходит внутри.

Jame защищал цвета Virtus.pro более пяти лет, выиграл IEM Rio Major 2022 и получил MVP турнира. После ухода он присоединился к PARIVISION, где уже успел привести команду к победе на LanDaLan Majestic 3 и сохранить высокие шансы попасть на StarLadder Budapest Major 2025.