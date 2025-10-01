Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Трейлер мини-сериала «Мистер Скорсезе» про знаменитого режиссёра — выход 17 октября

Компания Apple представила трейлер документального мини-сериала «Мистер Скорсезе». Премьера шоу о знаменитом режиссёре состоится 17 октября на стриминговом сервисе Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал расскажет о жизни и творчестве Мартина Скорсезе, постановщика многих культовых американских фильмов, включая «Таксиста», «Остров проклятых», «Отступников» и недавних «Убийц цветочной луны».

В проект войдут интервью с самим режиссёром, а также с его коллегами, такими как Стивен Спилберг и Пол Шредер. Кроме того, свои слова о Скорсезе выскажут актёры Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и другие артисты. Супруга последнего, Ребекка Миллер («Кое-что о Генри»), выступила режиссёром сериала.

