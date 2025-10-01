Большой трейлер фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — выход 7 ноября

Компания Netflix выпустила большой трейлер фильма «Франкенштейн». Премьера новой интерпретации истории о популярном монстре состоится на стриминговом сервисе 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Режиссёром выступил Гильермо дель Торо — автор знаменитых фильмов «Форма воды» и «Лабиринт Фавна».

Главные роли в будущей картине исполнили Чарльз Дэнс («Игра престолов»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»). Гильермо дель Торо пытался экранизировать «Франкенштейна» много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».