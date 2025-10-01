Стильный логотип фильма ужасов «Крик 7» — выход 27 февраля

Компания Paramount Pictures представила стильный логотип фильма «Крик 7». Продолжение хоррор-франшизы выйдет в кинотеатрах 27 февраля.

Фото: Paramount Pictures

Картина должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей — Сидни Прескотт.

Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон — сценарист предыдущих фильмов серии. Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).