Стартовали съёмки романтической комедии «Идеально несовместимы»

Компания Goldfield Entertainment сообщила о старте съёмок фильма «Идеально несовместимы». Дата выхода романтической комедии пока неизвестна.

Сюжет картины разворачивается в Москве. Одним из главных героев выступает София, которая пережила развод и теперь с иронией классифицирует мужчин. Параллельно мужчина по имени Макс придумал собственную систему категорий, чтобы различать девушек. Его друг Артём встречает девушку Алису, запуская цепочку событий, которая изменит жизни героев.

Главные роли сыграют Катерина Шпица («Экипаж»), Владимир Байгильдин («По ту сторону виноградника»), Анфиса Чехова («Пять звёзд») и Александр Златопольский («Дыхание»). Режиссёром выступает Равшания Махмудова.