Подписка Xbox Game Pass вновь подорожает — в сервис вошли игры Ubisoft

Компания Microsoft объявила о сильном подорожании подписки Game Pass. Изменение стоимости начнётся с 1 октября.

Фото: Microsoft

Так, подорожала Game Pass Ultimate — с $ 20 до $ 30. Microsoft обуславливает рост цены с добавлением множества игр во всех версиях подписки. Помимо изменения стоимости, поменялись и названия: теперь Xbox Game Pass Core называется Xbox Game Pass Essential, а Xbox Game Pass Standart — Premium.

Фото: Microsoft

Цена на Game Pass Premium не изменилась — $ 15 в месяц. В подписке также расширится библиотека игр — добавят Hogwarts Legacy и Diablo IV. Подорожает подписка для пользователей ПК — с $ 12 до $ 16,49. Для PC Game Pass теперь будут доступны ещё 50 от Ubisoft.

Фото: Microsoft

Изменение цен и расширение библиотеки в новых тарифах Game Pass:

Game Pass Essential — $ 10 в месяц:

доступ к онлайну на консолях;

библиотека из 50+ игр (без новинок в день релиза).

Game Pass Premium — $ 15 в месяц:

доступ к онлайну на консолях;

200+ игр (проекты Microsoft недоступны в день релиза).

Game Pass Ultimate — $ 30 в месяц (вместо $ 20):

доступ к онлайну на коснолях;

400+ игр;

игры Microsoft доступны в день релиза;

подписка Fortnite Crew с ноября;

классические игры Ubisoft Classics.

Фото: Microsoft

В Microsoft также объявили, что сервис Xbox Cloud Gaming выходит из бета-тестирования. Теперь он получит поддержку разрешения 1440р. Сервис доступен только для подписчиков Game Pass Ultimate.