Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер хоррора «Сын плотника» с Николасом Кейджем — выход 14 ноября

Первый трейлер хоррора «Сын плотника» с Николасом Кейджем — выход 14 ноября
Комментарии

Компания Magnolia Pictures представила первый трейлер хоррора «Сын плотника». Фильм ужасов выйдет в мировом прокате 14 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Права на видео принадлежат Magnolia Pictures.

Сюжет ленты основан на Евангелии от Фомы. Главный герой — плотник из древнего Египта, чей сын начинает проявлять мистические способности. Его новые силы представляют опасность не только для семьи, но и для окружающего мира.

Главную роль в картине исполнил знаменитый актёр Николас Кейдж («Мэнди»). В фильме также снялись Ноа Джуп («Аббатство Даунтон»), Айла Джонстон («Ход королевы») и Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»). Режиссёром выступил Лотфи Натан — автор картины «До весны».

Каким получился другой популярный хоррор:
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android