Игрок Virtus.pro Prodigy заменит ICY на CS Asia Championships 2025 по CS

Virtus.pro объявила о временной замене в составе по CS 2. Снайпер Кайсар ICY Файзнуров пропустит ближайший турнир, а его место займёт игрок академии — Владимир b1st Красиков. Дебют юного киберспортсмена состоится на CS Asia Championships 2025, который пройдёт с 14 по 19 октября в Китае с призовым фондом $ 400 тыс.

В клубе подчеркнули, что ICY не переведён в запас и остаётся частью основного состава. Решение, по словам организации, было принято совместно с тренерским штабом и командой — Virtus.pro хочет протестировать нового AWP и дать Красикову шанс проявить себя на международной арене.

Для b1st это станет первым LAN-турниром в карьере. Стоит отметить, что ранее из академии в основу уже был переведён Вадим tO0RO Арьков.

CS Asia Championships 2025 пройдет с 14 по 19 октября на LAN в Шанхае, Китай. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс.

Состав Virtus.pro

  • Евгений FL1T Лебедев
  • Петр fame Болышев
  • Илья Perfecto Залуцкий
  • Вадим tO0RO Арков
  • Владимир b1st Красиков
