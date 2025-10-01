Скидки
Пол Беттани не пересматривал «Историю рыцаря» — он скучает по Хиту Леджеру

Пол Беттани не пересматривал «Историю рыцаря» — он скучает по Хиту Леджеру
Аудио-версия:
Комментарии

На фестивале Comic Con в Лос-Анджелесе выступил знаменитый актёр Пол Беттани («Ванда/Вижн»). Он рассказал о популярном фильме 2001 года «История рыцаря», где он сыграл одного из персонажей.

По словам артиста, он не пересматривал картину с момента выхода. Всё из-за того, что он очень скучает по Хиту Леджеру, который сыграл главную роль в этом фильме. Беттани также отметил, что люди часто спрашивают его об «Истории рыцаря», но он не помнит ни одну из реплик.

Я видел «Историю рыцаря», когда она только вышла. С тех пор я её больше не пересматривал. Причин тому много, и одна из них — я слишком сильно скучаю по Хиту Леджеру. Это было очень давно, как будто в другой жизни. Иногда люди подходят ко мне на улице и цитируют что-то, а я буквально не могу вспомнить реплики. Я не помню ничего из слов персонажа.

Хит Леджер скончался в январе 2008 года в возрасте 28 лет. Он прославился ролями в таких фильмах, как «Патриот» и «10 причин моей ненависти». За роль Джокера в культовом «Тёмном рыцаре» Кристофера Нолана он получил посмертную премию «Оскар» в качестве лучшего актёра второго плана.

О другом знаменитом персонаже Пола Беттани:
Завершены съёмки сериала про Вижна из Marvel — премьера в 2026 году
