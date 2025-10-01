Disney выпустит хоррор-сериал по знаменитым комиксам «Арчи»

Издание Variety сообщило, что компания Disney работает над новой экранизацией знаменитых комиксов «Арчи». Шоу получило название «Загробная жизнь с Арчи». Дата выхода первого сезона на стриминговом сервисе Disney+ пока неизвестна.

По данным издания, авторами нового проекта выступают Роберто Агирре-Сакаса и Грег Берланти — создатели другого популярного шоу по комиксам «Арчи», под названием «Ривердейл», которое транслировалось на протяжении семи сезонов на канале The CW. Предстоящий сериал выступит экранизацией одноимённого произведения, которое рассказывало о пришествии зомби в позитивный город Ривердейл.

Комиксы вселенной «Арчи» выходят с 1939 года и приобрели популярность по всему миру. Как правило, они рассказывали о жизни подростков и их приключениях. Сериал «Ривердейл» выходил с 2017 года и показывал более мрачный взгляд на популярную франшизу. Вернуться ли актёры из шоу в новом проекте, пока неизвестно.