Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 1. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я зову тебя, а в ответ лишь звуки тишины»: Boombl4 — о риске пропустить мэйджор по CS

«Я зову тебя, а в ответ лишь звуки тишины»: Boombl4 — о риске пропустить мэйджор по CS
Комментарии

Игрок BetBoom Team по CS 2 Кирилл Boombl4 Михайлов эмоционально высказался после поражения своей команды от CYBERSHOKE Esports в полуфинале CCT Season 3 European Series # 7. Его пост появился в Telegram, Михайлов процитировал строчку из трека артиста Feduk «Будапешт»:

Я зову тебя, а в ответ — лишь звуки тишины.

Именно в столице Венгрии пройдёт StarLadder Budapest Major 2025, участие в котором для BetBoom остаётся под вопросом.

Команда может лишиться шанса выступить на главном турнире сезона из-за недостатка очков в рейтинге Valve. Окончательный список участников мэйджора будет объявлен 6 октября.

PARIVISION победила BB Team в финале
PARIVISION выиграла LanDaLan #3 в Москве
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android