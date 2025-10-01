«Я зову тебя, а в ответ лишь звуки тишины»: Boombl4 — о риске пропустить мэйджор по CS

Игрок BetBoom Team по CS 2 Кирилл Boombl4 Михайлов эмоционально высказался после поражения своей команды от CYBERSHOKE Esports в полуфинале CCT Season 3 European Series # 7. Его пост появился в Telegram, Михайлов процитировал строчку из трека артиста Feduk «Будапешт»:

Я зову тебя, а в ответ — лишь звуки тишины.

Именно в столице Венгрии пройдёт StarLadder Budapest Major 2025, участие в котором для BetBoom остаётся под вопросом.

Команда может лишиться шанса выступить на главном турнире сезона из-за недостатка очков в рейтинге Valve. Окончательный список участников мэйджора будет объявлен 6 октября.