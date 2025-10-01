Скидки
«Буду болеть за Virtus.pro»: ICY высказался после ухода в инактив Counter-Strike

Комментарии

Снайпер Virtus.pro Кайсар ICY Файзнуров прокомментировал своё отсутствие на CS Asia Championships 2025 по CS 2. Игрок отметил, что планирует морально восстановиться и заняться стримами, но при этом продолжит поддерживать коллектив на турнире:

Буду болеть за Virtus.pro. Возвращаюсь домой, собираюсь морально и завожу стримы.

Ранее клуб сообщил, что на чемпионате команду протестирует Владимир b1st Красиков из состава VP.Prodigy. При этом ICY официально не переведён в запас и остаётся в активе.

CS Asia Championships 2025 пройдёт в Китае с 14 по 19 октября. Призовой фонд турнира составит $ 400 тыс., а соперник Virtus.pro в первом раунде пока не объявлен.

Комментарии
