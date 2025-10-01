«Ощущаю себя уже как выживший»: Chopper о перестановках Team Spirit в CS

Капитан состава Team Spirit по CS 2 Леонид chopper Вишняков высказался о череде решафлов в команде. Игрок отметил, что подобные изменения воспринимает спокойно и профессионально.

Ощущаю себя уже как третий лишний или выживший. Последний танец, знаете? Каждый решафл я такой: «Фух, хоть бы не меня, ещё полгода поиграю».

Chopper выступает за Team Spirit с марта 2019 года, лишь однажды оказавшись в инактиве — с ноября 2021-го по февраль 2022 года. С тех пор его имя больше не фигурировало в списках на трансфер.

В ближайшее время Team Spirit сыграет на ESL Pro League Season 22. Дебют команды состоится не раньше 4 октября, а соперник определится по итогам Stage 1.