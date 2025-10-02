«Убить Билла» Квентина Тарантино впервые покажут одним фильмом — премьера 5 декабря

Кинокомпания Lionsgate объявила о перевыпуске дилогии «Убить Билла». Обе ленты впервые покажут в виде одного фильма, каким его и задумывал Квентин Тарантино. Премьера ленты состоится 5 декабря на «больших кинорынках» — возможно, картину покажут и в России. В переиздание также войдёт новый анимационный сегмент длительностью в 7 минут.

Лента получила название «Убить Билла: Вся чёртова история». Сам Тарантино называет переиздание лучшим способом посмотреть ленту, которая изначально создавалась как один большой проект, но его разделили на две части.

Я написал сценарий и снял «Убить Билла» как один фильм — и я так рад дать фанатам возможность увидеть его в таком виде. Лучший способ посмотреть фильм — это кинотеатр с великолепной 70-миллиметровой или 35-миллиметровой пленкой. Кровь и кишки на большом экране во всей красе!

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмной убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.