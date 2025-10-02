Скидки
Появился новый стильный ретропостер «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
HBO опубликовала новый стильный ретропостер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». На постере пара проводит время в кино, но совсем рядом находится клоун Пеннивайз, готовый в любой момент нарушить идиллию.

Фото: HBO

События сериала развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. «Добро пожаловать в Дерри» рассказывает историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного клоуна Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель обеих картин.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» начнёт выходить 26 октября на HBO Max.

