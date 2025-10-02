Сценарий самурайского вестерна во вселенной «Джона Уика» уже написан

Издание Variety в своём новом материале рассказывает о 10 перспективных сценаристах, которые предложили идеи оригинальных проектов и выделились на фоне остальных.

Среди них оказался Остин Эверетт, который в 2017 году узнал о неопубликованной книге Джозефа Эккерта «Путешественник» о человеке, путешествующем во времени. Он адаптировал её, и в конце 2019 года она была продана. Несмотря на то, что производство было отложено из-за пандемии и прочего, этот сценарий позволил Остину заявить о себе. Адаптированный им сюжет находится в Paramount, а режиссёром станет Ли Айзек Чун, снявший «Минари».

Также Эверетт написал сценарий самурайского вестерна во вселенной «Джона Уика». Его пока никто не выкупил, но радует сам факт, что подобный сюжет существует.