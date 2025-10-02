«У вас мозг вытечет из ушей»: Ченнинг Татум — о фильме «Мстители: Судный день»

Актёр Ченнинг Татум продолжает подогревать интерес к фильму «Мстители: Судный день». По его словам, во время просмотра у зрителей «вытечет мозг из ушей»,

Актёр отметил, что эмоции во время просмотра картины такие, когда в «Дэдпуле и Росомахе» появился Блэйд в исполнении Уэсли Снайпса, только в 50 раз сильнее. Татум уверяет, что лента определённо понравится фанатам.

Я понял это, когда Блейд появился на экране в фильме «Дэдпул и Росомаха»… но в этот раз всё сильнее раз в 50. Как фанат комиксов, я просто не был готов.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 1 мая 2026 года. Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. В следующей части «Мстителей», в «Секретных войнах», Дум тоже станет главным злодеем.