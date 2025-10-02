Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Вышел новый трейлер «Чёрного телефона 2» в честь старта продаж билетов

Universal Pictures опубликовала новый тизер-трейлер хоррора «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком в главной роли. Ролик посвящён открытию продаж билетов на киносеансы.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В первой части рассказывалось про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он украл мальчика Финни Блейка, у которого, казалось, не было надежды на спасение, но ему удалось сбежать из плена благодаря предыдущим жертвам убийцы.

Снял сиквел Скотт Дерриксон, поставивший оригинал. Премьера ленты состоится 17 октября.

