Вышел новый трейлер «Чёрного телефона 2» в честь старта продаж билетов
Universal Pictures опубликовала новый тизер-трейлер хоррора «Чёрный телефон 2» с Итаном Хоуком в главной роли. Ролик посвящён открытию продаж билетов на киносеансы.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В первой части рассказывалось про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он украл мальчика Финни Блейка, у которого, казалось, не было надежды на спасение, но ему удалось сбежать из плена благодаря предыдущим жертвам убийцы.
Снял сиквел Скотт Дерриксон, поставивший оригинал. Премьера ленты состоится 17 октября.
