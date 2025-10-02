Скидки
Мэл Гибсон сыграет в триллере «Койот»

Мэл Гибсон сыграет в триллере «Койот»
По данным издания Deadline, культовый актёр Мэл Гибсон получил одну из ведущих ролей в триллере «Койот». Он сыграет в нём вместе с Ренатой Нотни и Эсаем Моралесом.

Фильм рассказывает историю Эрнана Барроки, бывалого контрабандиста, который возвращается в опасный мир, который, как он думал, остался в прошлом. Когда Эрнан помогает Хулии и её маленькой дочери Марибель пересечь приграничные территории, их отчаянное путешествие навлекает на них гнев синдиката торговцев людьми.

Режиссёром фильма выступает Пер Принц, а сценарий «Койота» написан самим Принцем совместно со сценаристом Адамом Дж. Голдштейном.

