В Counter-Strike 2 добавили новые карты и брелоки

2 октября компания Valve выпустила крупное обновление для Counter-Strike 2 размером около 6,5 ГБ.

Главным изменением стал апдейт снайперских прицелов: теперь они отображают неточность выстрела. По словам игроков, это заметно влияет на ощущения от стрельбы с AWP и других винтовок.

Среди других нововведений:

Появление двух новых коллекций амулетов ( Missing Link и Dr. Boom ) и двух коллекций наклеек (Community Sticker 2025 и Sugarface 2);

и ) и двух коллекций наклеек (Community Sticker 2025 и Sugarface 2); Добавление в матчмейкинг карт сообщества Palacio и Golden , а также Rooftop и Transi t в режим «Напарники»;

и , а также и t в режим «Напарники»; Обновлённая система подсчёта смертей — теперь в статистику включаются гибели от взрыва C4;

Улучшения для зрителей: новые переходы камеры и отображение износа перчаток в экипировке наблюдаемого игрока.

Напомним, предыдущее обновление вышло 26 сентября. Тогда Valve изменила геометрию на Mirage, обновила модель револьвера R8, оптимизировала работу subtick и снизила нагрузку стриминга текстур благодаря правкам в Vulkan.