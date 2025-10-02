Дэвид Харбор может сыграть с Педро Паскалем в новом фильме Тони Гилроя
Поделиться
По данным издания Deadline, актёр Дэвид Харбор, известный по «Очень странным делам» и «Громовержцам», ведёт переговоры, чтобы сыграть в фильме «Бегемот» вместе с Педро Паскалем, который получил в нём главную роль.
Деталей сюжета нет. Известно лишь то, что картина расскажет про некого виолончелиста. Вероятно, деталями истории поделятся либо ближе к старту производства, либо когда начнут более активно рекламировать фильм.
Сценаристом и режиссёром картины выступает Тони Гилрой, создатель «Андора». Съёмки ленты должны стартовать этой осенью, точную дату пока не называют. В Deadline указали, что дату премьеры тоже озвучат позже.
Комментарии
- 2 октября 2025
-
09:39
-
09:13
-
09:06
-
08:11
-
08:04
-
07:09
-
06:55
-
01:43
-
00:01
- 1 октября 2025
-
21:03
-
20:35
-
20:34
-
20:04
-
19:59
-
19:57
-
19:25
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:08
-
17:53
-
17:28
-
16:43
-
16:15
-
15:46
-
15:20
-
15:12
-
15:05
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:23
-
14:11
-
13:55
-
13:43