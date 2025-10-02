В Steam вышла демоверсия Marvel Cosmic Invasion — стильного пиксельного битемапа

Сегодня в Steam выпустили демоверсию Marvel Cosmic Invasion. Это стильный пиксельный битемап с персонажами вселенной Marvel.

На старте в игре будет 15 героев, а в демке можно сыграть за девятерых из них. В ростер в том числе войдут Росомаха, Человек-паук, Веном, Нова, Шторм и другие. В демке есть возможность играть как в одиночку, так и в кооперативе.

По сюжету злодеи хотят уничтожить всю цивилизацию: от Нью-Йорка до глубин Негативной зоны, поэтому герои вступают в решающую схватку за судьбу мира.

Релиз состоится в 2025 году на консолях и ПК, русский язык будет в виде субтитров. Точную дату озвучат позже.

Трейлер в честь выпуска демоверсии

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Gamirror Games.