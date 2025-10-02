Фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо вышел в кинотеатрах России
Поделиться
С сегодняшнего дня фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли вышел в кинотеатрах России в рамках предсеансного обслуживания.
«Битва за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.
Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).
В мировой прокат картина вышла 25 сентября, но стартовала в нём слабо, собрав $ 48,5 млн при бюджете в $ 130 млн.
Комментарии
- 2 октября 2025
-
10:55
-
10:53
-
10:09
-
09:39
-
09:13
-
09:06
-
08:11
-
08:04
-
07:09
-
06:55
-
01:43
-
00:01
- 1 октября 2025
-
21:03
-
20:35
-
20:34
-
20:04
-
19:59
-
19:57
-
19:25
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:08
-
17:53
-
17:28
-
16:43
-
16:15
-
15:46
-
15:20
-
15:12
-
15:05
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:23