ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
Фильм «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли вышел в кинотеатрах России в рамках предсеансного обслуживания.

«Битва за битвой» рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).

В мировой прокат картина вышла 25 сентября, но стартовала в нём слабо, собрав $ 48,5 млн при бюджете в $ 130 млн.

