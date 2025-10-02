Скидки
ESL Pro League S22. Stage 1. День 5
«Это потрясающая история»: Эмили Блант — о новом фильме Мартина Скорсезе

Эмили Блант во время премьеры фильма «Крушащая машина» рассказала о новом фильме Мартина Скорсезе, в котором она сыграет вместе с Дуэйном Джонсоном и Леонардо Ди Каприо.

По словам Блант, картина будет невероятной и покажет «потрясающую историю». Вдобавок к этому роль Джонсона актриса назвала «захватывающей».

Мы работаем над ним прямо сейчас. Это действительно потрясающая история. Это великая история об американской мафии, и я не могу поверить, что о ней до сих пор не рассказали. Это захватывающая роль для Джонсона, в которую ему предстоит погрузиться. Так что сценарий пишется, мы работаем над ним.

У фильма Скорсезе пока нет названия, но известно, что это будет криминальная драма, события которой развернутся на Гавайях.

